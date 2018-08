Haagse AZ-keeper De Boer lang uit de roulatie

DEN HAAG - AZ-doelman Rody de Boer is door een schouderblessure maandenlang uit de roulatie. De Hagenaar liep dinsdag op de training de blessure op. Hoe lang het herstel precies gaat duren is niet bekend.

De Boer speelde in de jeugd van Forum Sport en ADO Den Haag. Bij de Haagse profclub brak hij nooit door, waarna hij naar Telstar vertrok. Na één seizoen te hebben gekeept voor de ploeg uit Velsen nam AZ de keeper over. Hij is bij de Alkmaarse club de tweede doelman achter Marco Bizot.

