Telefoon vermiste Nsimire was actief in omgeving Newtonplein Den Haag

In dit gebied is de telefoon actief geweest op 1 augustus. | Beeld: Omroep West

In dit gebied is de telefoon actief geweest op 1, 2 en 4 augustus. | Beeld: Omroep West

DEN HAAG - De telefoon van de vermiste Nsimire Massembo (14) uit Den Haag is in de week nadat ze verdween meerdere keren actief geweest in de omgeving van het Newtonplein in Den Haag. Ook is haar telefoon in de buurt van de Lijnbaan en het Buitenom geweest. Dat zegt de politie in een speciaal politiebericht dat is uitgezonden op TV West. Daarin zijn ook meer details bekendgemaakt over waar Nsimire nog is gezien na vrijdag 27 juli, toen ze van huis vertrok.

Het 14-jarige meisje is die dag om 16.00 uur weggegaan en kwam niet op de afgesproken tijd thuis. Haar familie kon haar niet bereiken en gaf haar als vermist op. Haar vriendinnen Melanie en Djayla missen haar: 'Het doet echt heel veel pijn. Elke dag denk je aan haar, elke dag mis je haar wel in iets. Het heeft echt een impact op mijn leven', zegt Djayla, één van de beste vriendinnen van Nsimire.

'We houden er rekening mee dat ze is weggelopen en op basis van het onderzoek denken we dat ze hulp heeft gekregen, bijvoorbeeld dat iemand haar onderdak heeft geboden', zegt politiewoordvoerder Bobby Markus. 'Hoe goed bedoeld ook, mensen realiseren zich vaak niet dat ze zich daarmee schuldig kunnen maken een misdrijf: het onttrekken van een kind aan het ouderlijk gezag.'



Zaterdag vaak gezien

De politie heeft een tijdlijn gemaakt van Nsimire's doen en laten vanaf het moment van haar verdwijning. Daaruit blijkt dat ze de eerste nacht bij een vriendin heeft geslapen en dat ze daar zaterdag 28 juli om 13.00 uur is vertrokken. 's Middags is ze gezien met een andere vriendin op Steijnlaan en de Paul Krugerlaan, waar ze de Albert Heijn en de Basis E Markt bezochten.

Vervolgens is ze tot 17.00 uur bij muziekcentrum Musicon aan de Soestdijksekade geweest. 's Avonds om 23.30 uur is ze voor het laatst door iemand gezien op een pleintje achter de Architect Jan Wilsstraat in Houtwijk. Ze zat daar toen met een vriendin bij de schommels.



Ov-chipkaart en telefoon

Daarna zijn er nog digitale sporen: haar ov-chipkaart is aan het begin van de nacht van zaterdag op zondag gebruikt in bus 21 en tram 4. Er is gereisd tussen de bushalte Houtwijklaan en tramhalte Tienhovenselaan aan de Escamplaan. Daar is om 0.17 uur uitgecheckt.

Ook is de telefoon van Nsimire nog een aantal keer actief geweest in Den Haag. Op woensdag 1 augustus om 0.18 uur straalde de telefoon een zendmast aan in de buurt van het Newtonplein. Daarna verplaatste de telefoon naar het gebied in de buurt van de Lijnbaan en het Buitenom. Op 2 en 4 augustus was de telefoon weer actief in de buurt van het Newtonplein, maar na 3.16 uur die zaterdagnacht staat de telefoon uit.



Onbekend wie telefoon gebruikte

'We weten niet of Nsimire zelf ook in die gebieden was. Haar telefoon was dat in ieder geval wel. Onze vraag is dan ook wie haar heeft gezien in de omgeving van het Newtonplein in Den Haag', zegt politiewoordvoerder Bobby Markus. 'Maar ze kan natuurlijk ook ergens anders zijn geweest. Alle informatie over mogelijke verblijfplaatsen is welkom bij ons.'

Melanie en Djayla hopen dat Nsimire snel iets van zich laat horen. 'En dat je gewoon hier bent met ons, dat we het weer gezellig kunnen maken', verzucht Melanie. 'Ik hoop dat je veilig bent, dat je iets van je laat horen, en dat alles weer hetzelfde wordt als vroeger', besluit Djayla. Eerder deed ook de vader van het meisje al een emotionele oproep.



Oproep politie

Ook de politie doet een persoonlijke oproep aan Nsimire: 'Het kan moeilijk zijn om na 2,5 week contact op te nemen. Het is wel het beste om te doen. We willen graag met je praten en horen hoe het met je gaat. Als je je nog niet wilt melden, laat dan in elk geval iets van je horen. En kom je wel naar ons toe, dan zullen wij je opvangen en eerst eens rustig praten over wat er aan de hand is, wat je nodig hebt. Daarna kijken we hoe we je kunnen helpen.

Op de televisie wordt op dit moment een opsporingsbericht uitgezonden. Als het kan, bekijk dat filmpje dan eens: je vriendinnen hebben ook een boodschap voor je.'



Tips

Tips over de vermissing van Nsimire kunnen worden doorgegeven aan de politie via 0800-6070, of via WhatsApp op het nummer 06-17214856. Anoniem bellen kan via 0800-7000.