Raadsbesluit Westland ging al vóór raadsvergadering naar de drukker

WESTLAND - De extra gemeenteraadsvergadering van Westland moest nog plaatsvinden, maar in het lokale weekblad Groot-Westland zou al komen te staan dat er een 'voorbereidingsbesluit' was genomen. De uitkomst van de vergadering stond nog niet vast, maar de gemeente nam de gok maar vast en plaatste de afloop van de ingelaste bijeenkomst alvast bij de openbare bekendmakingen.

De krant komt woensdagochtend uit, dus na de vergadering van dinsdagavond, maar hij wordt dinsdagochtend al gedrukt, zo bevestigt de drukker. De tekst die de gemeente dinsdagochtend liet drukken luidt: 'De gemeente Westland maakt bekend dat de gemeenteraad in haar vergadering van 14 augustuis 2018 [...] een voorbereidingsbesluit heeft genomen [...].' Maar op het moment dat die tekst naar de drukker ging, was dat besluit dus nog helemaal niet genomen.

Uiteindelijk ging de raad in ruime meerderheid akkoord - alleen de PvdA bleek tegen - en bleek de tekst dus te kloppen. Kennelijk was de gemeente wat dat betreft erg zeker van haar zaak. De oppositie vindt dat een vreemde gang van zaken. 'Kwalijk, ja,' zegt Nico de Gier van de PvdA, 'en nog kwalijker omdat dit nieuwe college, en dan vooral de LPF, zich altijd heeft afgezet tegen geheime vergaderingen en achterkamertjespolitiek.'



'Voor Jan Lul'

Gemeentebelangen Westland is nog scherper: 'Ik vind eigenlijk dat we voor Jan Lul bij elkaar hebben gezeten gisteravond als je al van tevoren je publicatie klaar hebt staan, terwijl je je raadsleden tot vrijdagavond geheimhouding hebt opgelegd,' aldus fractievoorzitter Remmert Keizer.

Over de extra raadsvergadering werd de afgelopen dagen erg geheimzinig gedaan, tot ergernis van een aantal fracties. Bij Westland Verstandig rees al snel het vermoeden dat het over de komst van een tweede Polenhotel in Maasdijk zou gaan, en dat bleek inderdaad het geval. De raad ging akkoord met een voorstel om de komst van zo'n onderkomen voorlopig niet mogelijk te maken.

LEES OOK: Mysterie opgelost: hiervoor moest Westlandse gemeenteraad vakantie afbreken