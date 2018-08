Deel dit artikel:











Thijs de 'spijkerman' gaat met huttenbouwpensioen Thijs de ‘spijkerman’ gaat met huttenbouwpensioen. | Foto: Studio Alphen

ALPHEN AAN DEN RIJN - Veertig jaar lang stond hij als vrijwilliger op het terrein van de huttenbouw in Alphen aan den Rijn, maar daar komt nu een eind aan. De 75-jarige Thijs Wortman vindt het wel mooi geweest. Deze editie van de Alphense huttenbouw, een traditie in de zomervakantie, is daarom zijn laatste. 'Ik vind het na 40 jaar wel welletjes', zegt Thijs.

'Ome Thijs', zoals hij door deelnemers wordt genoemd, is de laatste jaren actief als magazijnmeester. Spijkers, stoepkrijt, de kinderen kunnen nu nog alles halen voor het knutselen van een mooie hut. Maar ze moeten wel snel zijn, na donderdag stopt Thijs er namelijk mee. 'Ik zou nog wel tien jaar door willen gaan, maar ik voel dat mijn lichaam niet meer meewerkt'. Thijs is het de afgelopen jaren al wel rustiger aan gaan doen. Ooit als jong volwassene bouwde hij zelf met de kids nog mee aan de hutten, maar dat zit er nu niet meer in. 'Ik merk dat het lopen niet erg makkelijk meer gaat en lang staan vind ik ook niet prettig.'

Afscheid Het afscheid van Thijs blijft volgens de organisatie van de Huttenbouw niet onopgemerkt. 'De hele week zetten we hem al in het zonnetje. Zo heeft Thijs van ons een speciaal shirt gekregen en krijgt hij iedere dag een leuk presentje', aldus organisator Marcel van der Vliet. Dat Thijs een bijzondere en zeer gewaardeerde vrijwilliger is, blijkt wel uit de reacties na een rondje over het huttenbouw terrein. 'Ik vind het een super aardige man. We krijgen van hem altijd gratis spijkers', roept een jonge deelneemster. Ook een andere deelnemer is van mening dat Thijs erg lief is, omdat hij gratis spijkers uitdeelt.

Bijzondere vrijwilliger De oprichter van Stichting Huttenbouw Alphen, Paul Bahlmann, roemt Thijs om zijn kwaliteiten. 'Iedereen vindt hem aardig, daar kan je niet omheen. Zijn warmte, zijn uitstraling en omgang met de kinderen maken hem een zeer bijzondere vrijwilliger. Het wordt nog heel moeilijk om een waardig opvolger te vinden', zegt Bahlmann. LEES OOK: Huttenbouw Alphen doet dringende oproep: we hebben tekort aan hout