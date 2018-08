Deel dit artikel:











Van fraude verdachte belastingadviseur mag zaak in vrijheid afwachten Foto: Omroep West

DELFT - De man die maandag werd aangehouden in Delft op verdenking van fraude is in afwachting van zijn proces op vrije voeten gesteld. De 61-jarige belastigadviseur wordt verdacht van oplichting, valsheid in geschrifte, witwassen en verduistering.

Bij de man is huiszoeking gedaan. Daarbij is beslag gelegd op zijn administratie, auto, huis en bankrekeningen. Er zijn tientallen aangiftes tegen de belastingadviseur gedaan. De man is vrijgelaten onder voorwaarden. Naast de gebruikelijke voorwaarden dat de verdachte het land niet mag verlaten en geen andere strafbare feiten mag plegen geldt als bijzondere voorwaarde dat hij ook geen grote geldbedragen mag overboeken. Wanneer de strafzaak tegen de man dient is nog niet duidelijk.