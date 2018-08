Voor duizenden euro's gereedschap gestolen van Wateringse meubelmaker

WATERINGEN - Een fikse tegenvaller voor de Wateringse meubelmakerij Oakenzo. Uit de werkplaats aan de Klopperman is in de nacht van maandag op dinsdag voor duizenden euro's aan gereedschap gestolen.

'Mijn zwager, die aan de overkant werkt, belde me op om te vragen of ik het rolluik open had laten staan', vertelt Eva Doorneweert, die samen met Bram Romeijn de meubelmakerij vormt. 'Vanaf dat moment wist ik dat er ingebroken was. De daders hebben tussen 01.50 en 02.05 uur hun slag geslagen. In tien minuten tijd is weggehaald waar ik tien jaar keihard voor heb gewerkt.'



Hartverwarmende reacties

Op camerabeelden is goed te zien dat ten minste twee daders hun slag slaan. 'Sinds twee weken heb ik een beveilingscamera opgehangen. De inbrekers hebben niet door gehad dat ze gefilmd werden. Ze hebben speciaal gereedschap meegenomen van een gerenommeerd merk, Festool. Dat we verzekerd zijn, dat is een schrale troost.'

De beelden die Doorneweert op Facebook plaatste, zijn ondertussen binnen een etmaal al ruim duizend keer gedeeld. 'Ik word overladen met lieve reacties', zegt Doorneweert. 'Zo kan ik tijdelijk gereedschap lenen van een meubelmaker die ziek thuis zit. Van iemand anders kan ik een stofzuiger overnemen. Ook de politie is erop gebrand om de daders te pakken. Het is hartverwarmend allemaal.'



