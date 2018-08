Nederlands team klaar voor EK drakenbootracen

ZOETERMEER - Een kleurrijke kano van zo'n 12,5 meter, het opzwepende geluid van een trommel en zo'n twintig peddelaars die op de maat van de trommel richting de finish roeien: dat is de drakenbootsport in een notendop. Weinig mensen die ervan gehoord hebben, maar de van oorsprong Chinese sport wint aan populariteit.

In Nederland werd de drankenbootsport in 1989 leven in geblazen. Inmiddels bestaan er meer dan tien officiële Nederlandse wedstrijdteams, die deelnemen in de strijd om het NK en de bekercompeititie. In Zoetermeer trainen Zoetermeerse peddelaars en roeiers uit het de rest van het land voor het EK drakenbootvaren, dat volgende week plaatsvindt in Duitsland.

Een drakenboot team bestaat uit 20 peddelaars en een trommelaar. De trommelaar zit op de voorste punt van de boot en geeft met ferme slagen op de trom het tempo aan. Het tempo en ritme van het peddelen wordt overgenomen door de voorste 2 peddelaars. De andere peddelaars moeten dit ritme volgen.



Echte teamsport

De organisatie zorgt op elke boot voor een ervaren stuurman of -vrouw die achter op de boot staat en het team instrueert en begeleidt. Het gelijktijdig insteken van de peddels en kracht bepaalt de snelheid. Dat maakt het drakenbootvaren tot een echte teamsport: samenwerking is essentieel.

‘We hebben een sterk team,’ zegt Aldo Snik van het Nederlandse drakenbootteam. ‘We zijn hecht en heel goed op elkaar ingespeeld. 'Maar omdat de sport relatief kort bestaat in Nederland zijn er vast ook nog punten die we kunnen verbeteren. We kijken vol vertrouwen uit naar het EK drakenbootvaren in Duitsland.'

LEES OOK: Zoetermeerse drakenbootvereniging The Dutch Dragons bestaat 25 jaar