West Wekker: Oud-topsporter Alan V. hoort straf en bijzonder huwelijk in Leimuiden

REGIO - Goedemorgen! De Zoetermeerse oud-topsporter Alan V. hoort vandaag welke straf hij krijgt voor digitaal kinderlokken. Een Haagse danser, wiens familie werd getroffen door de aardbeving op Lombok, heeft voor elkaar gekregen dat de opbrengst van een internationale danscursus naar de slachtoffers van de aardbeving gaat. En in Leimuiden maakt men zich op voor een zeer 'dierbaar' huwelijk.

Wat kun je vandaag verwachten?

Vandaag hoort voormalig topsporter Alan V. uit Zoetermeer welke straf hij krijgt voor digitaal kinderlokken. Hij zou een minderjarig meisje hebben aangezet tot seksuele handelingen. Het OM heeft een celstraf van twaalf weken geëist, waarvan tien voorwaardelijk.

Danser Atias Gindros van De Dutch Don’t Dance Division kreeg onlangs vreselijk nieuws: zijn familieleden raakten hun huis kwijt tijdens de aardbevingen op het Indonesische eiland Lombok. Daarom besloot hij dat de opbrengst van de internationale danscursus, De Dutch Summer Dance Course, gaat naar hulp aan slachtoffers van de aardbeving.

Leimuiden maakt zich op voor een bijzonder huwelijk: dat tussen alpaca Lodewijk en zijn vriendinnetje Josephine. Vandaag beloven de twee elkaar eeuwige trouw.

Vanochtend komt eerst de zon af en toe aan bod en warmt het snel op. De middagtemperatuur komt uit op 23 of 24 graden. In de loop van de dag neemt de bewolking echter snel toe.

Wat je verder nog moet weten:



Uit de werkplaats van de Wateringse meubelmakerij Oakenzo is dinsdag voor duizenden euro's aan gereedschap gestolen. Op camerabeelden is goed te zien dat ten minste twee daders hun slag slaan. Hoe vergaat het de meubelmakers nu? Om 08.10 uur hoor je het in Muijs in de Morgen op Radio West.

Bijna 700.000 bellers hebben dit jaar niet eens de wachtrij van de BelastingTelefoon gehaald, omdat het te druk was. In totaal zijn 1,6 miljoen telefoontjes geëindigd zonder dat er iemand bij de BelastingTelefoon werd bereikt, meldt De Telegraaf.

Jet Sol trekt een lijn op de kaart van de regio. Ze moet in een rechte lijn van A naar B zien te komen. Samen met cameravrouw Annelies Dijkman en geluidsman Kees van de Knaap gaat Jet op pad, dwars door huizen, struinend door straten ontmoeten ze allerlei mensen uit de regio. Een programma vol bijzondere ontmoetingen en hilarische situaties.