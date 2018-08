'Er gebeurt veel te weinig', petitie van inwoners Noordwijkerhout tegen leegstand in dorp

NOORDWIJKERHOUT - 'Geef ons Noordwijkerhout terug'. Dat is de duidelijke boodschap in de petitie die Michel Braam heeft opgesteld. De petitie is inmiddels ruim honderden keren ondertekend.

'Je ziet dat de dorpskern aan het leeglopen is', legt Braam uit. 'Dertien winkelpanden en het grote Bavogebouw staan leeg en zijn aan het verpauperen. Dit gaat ons aan het hart.'

Noordwijkerhout zou volgens de opstellers van de petitie niet meer het gezellige ‘durrup’ zijn dat het was. 'Het mooie witte kerkje midden in het centrum en de Noordwijkerhouters verdient meer aanzien, gehoor en respect. Het moet aantrekkelijk zijn voor winkeleigenaren om te blijven en de Noordwijkerhouters in het eigen dorp te kunnen laten winkelen. Schoon, gezellig en aantrekkelijk en met behoud van de eigen identiteit.'



'Nogal afwezig'

De opstellers hekelen de vervuiling en spreken van 'asociaal gedrag'. Volgens hen worden er besluiten genomen zonder de bewoners daarbij te betrekken of te informeren. Zij vragen respect en medewerking voor de winkeliers in plaats van tegenwerking.

Volgens Braam is de gemeente 'nogal afwezig'. 'Ik vraag me af of ondernemers zich hier niet wíllen vestigen of niet kúnnen', benadrukt hij. Hij wijst op de huurprijzen. 'Die liggen nogal hoog.'



Geduld

'De gemeente zegt bezig te zijn met verbeterplannen en vraagt geduld. 'Ja, dat is een mooie oneliner', zucht Braam. 'Dit roepen ze al jaren. Er gebeurt veel te weinig.' En dus spreekt hij het gemeentebestuur aan. Hij wil de fusie van Noordwijkerhout met Noordwijk - die op komst is - niet afwachten. 'Ook al loopt de termijn van het huidige gemeentebestuur af, we moeten dit gemeentebestuur kunnen aanspreken.'

De petitie inmiddels 800 keer ondertekend. Tot tevredenheid van Braam. 'Dat geeft aan dat het onderwerp leeft.'