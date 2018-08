Deel dit artikel:











Toeschouwers belonen Varend Corso met 52.500 euro Varend Corso 2018. (Foto: Richard Mulder)

WESTLAND - De bezoekers van het Varend Corso door het Westland hadden dit jaar iets meer geld over voor het evenement dan vorig jaar. In totaal werd er net geen 52.500 euro opgehaald met de actie 'Duit voor een Schuit'. Vorig jaar kwam er 52.182 euro in het laatje van de organisatie.

De actie 'Duit voor een Schuit' werd enkele jaren geleden in het leven geroepen om het Varend Corso meer financiële ruimte te geven. Dit jaar konden bezoekers voor het eerst ook betalen door middel van een QR-code en kon er worden gepind. Veel werd dit nog niet gedaan, in totaal voor duizend euro, zo laat de organisatie weten aan mediapartner WOS. LEES OOK: 'Recordaantal bezoekers naar Varend Corso'