ADO-spits Yuning Zhang blijft scoren voor beloftenelftal China

DEN HAAG - Ook in het tweede pouleduel van de Asian Cup heeft ADO Den Haag-spits Yuning Zhang het net weten te vinden. De aanvaller heeft nu vier wedstrijden achter elkaar gescoord voor zijn land. De voorhoedespeler scoorde met een schitterend afstandsschot in de kruising de 2-0 in het met 3-0 gewonnen duel tegen Syrië. China is door de overwinning zo goed als zeker van de knock-outfase.

De plaatsing voor de volgende ronde in het toernooi om de Asian Cup houdt in dat Zhang langer in Indonesië blijft, waar het toernooi wordt gespeeld. Mocht zijn team uiteindelijk de finale halen dan is hij pas na 2 september weer beschikbaar voor ADO.

Zondag speelt het Chinees elftal onder de 23 de laatste poulewedstrijd tegen de Verenigde Arabische Emiraten. Zhang scoorde voor zijn land in zowel de twee oefenwedstrijden in de voorbereiding op het toernooi als tijdens de eerste twee wedstrijden van de Asian Cup.

Wie wordt de spits tegen Heracles?

Het gemis van Zhang werd nog groter toen bekend werd dat Erik Falkenburg zijn neus heeft gebroken. Er is een kans is dat hij zaterdag niet meespeelt tegen Heracles Almelo. Wie er wel in de spits staat als Falkenburg niet kan spelen, is nog een vraagteken. In de huidige selectie hebben Lex Immers en Marvyn Lorenzen ervaring in de punt van de aanval.

Wellicht is er een doelpuntenmaker te vinden in het tweede team van ADO. De mannen van Virgilio Teixeira wonnen met 2-6 van de beloften van Vitesse. Grote man was Maarten Rieder die voor rust in tien minuten een hattrick maakte. Ook Mats van Kins en Kick de Goede (twee keer) waren trefzeker. De competitie voor de beloften begint maandag met een thuiswedstrijd tegen Jong Feyenoord.

