Man Willie Dille: Begrip voor haar overwegingen en we staan achter haar verhaal

DEN HAAG - Caspar Reedijk, de man van het overleden Haagse PVV-raadslid Willie Dille, begrijpt de keuze van zijn vrouw om een einde aan haar leven te maken. Dat schrijft hij donderdag in een verklaring. Ook zegt Reedijk dat hij achter het verhaal van zijn vrouw blijft staan. Zij verklaarde in een filmpje op Facebook verkracht te zijn door een groep moslims.

Willie Dille (53) maakte op 8 augustus een eind aan haar leven. 'Sorry alle mensen die ik liefhad', was de boodschap die ze achterliet op haar Facebookpagina. Op haar dood werd met verslagenheid gereageerd. Zowel in de Haagse gemeente- als in de landelijke politiek, waar Dille van juni 2010 tot november 2012 voor de Partij voor de Vrijheid (PVV) in de Tweede Kamer zat.



Emotioneel filmpje op Facebook

Dilles huidige collega in de Haagse raad, PVV-fractieleider Karen Gerbrands, vertelde dat Dille door een lange, moeilijke periode was gegaan voorafgaand aan haar zelfmoord. 'Een jaar van ellende' , noemde Gerbrands het. 'Wij zullen haar enorm missen. Woorden schieten tekort.'

De zelfgekozen dood van Dille volgde op een emotioneel filmpje dat ze op haar Facebook plaatste. Daarin zei ze in maart 2017 verkracht en mishandeld te zijn door een groep moslims. Dille noemt collega-raadslid en PvdE-fractievoorzitter Arnoud van Doorn in het filmpje als opdrachtgever.

Deze wijst op zijn beurt de 'bizarre' beschuldigingen', van Dille van de hand. Zijn partij dreigt met juridische stappen tegen iedereen 'die haar valselijke en lasterlijke beschuldigingen' in stand houdt.



Geen verder onderzoek

Het Openbaar Ministerie (OM) doet op dit moment geen verder onderzoek naar de vermeende verkrachting van Dille. Volgens het OM heeft de politie er op aangedrongen om aangifte te doen, tijdens verschillende gesprekken: 'Daarin heeft ze steeds aangegeven geen aangifte te doen en ook geen bemoeienis van de politie te willen', zegt het OM in een verklaring namens het OM, politie en burgemeester Krikke.

Familie en vrienden hebben woensdag in besloten kring afscheid genomen van Dille. Ze wordt donderdag 20 september herdacht in Haagse gemeenteraad, tijdens de eerste raadsvergadering na het zomerreces.

