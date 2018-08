Negentien mensen verdronken vorig jaar in Zuid-Holland

REGIO - In 2017 verdronken negentien mensen in Zuid-Holland. Het jaar ervoor waren dat er nog elf. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Zuid-Holland is samen met Noord-Holland de provincie waar de meeste mensen verdronken. Ook daar waren het er negentien. In totaal verdronken er in Nederland 86 inwoners, net zoveel als het jaar ervoor.

Het aantal verdrinkingen is flink gedaald sinds de jaren vijftig, waarin er jaarlijks nog 400 tot 500 mensen verdronken.



Deze zomer

Ook dit jaar werden in de regio al meerdere drenkelingen uit het water gehaald. Dat liep niet altijd goed af, was ook deze zomer te zien. Zo overleed eind juli een 4-jarig Syrisch meisje in Waddinxveen, nadat ze in het water was gevallen. Begin augustus verdronk een eenjarig kind in de vijver van park Vlaskamp in Den Haag.

Een paar dagen later werd op Scheveningen een drenkeling uit zee gered, die later in het ziekenhuis overleed. Het ging om een volwassen man. Cijfers over dit jaar zijn er nog niet.



Hoe herken je een drenkeling?

Bij een verdrinking telt elke seconde, want het voltrekt zich in twintig tot zestig seconden, aldus de Reddingsbrigade. Maar het kan lastig zijn om te zien dat iemand in nood verkeert. Het clichébeeld dat een drenkeling met spartelende armen in het water ligt, klopt niet.

'Vaak gaat het hoofd wat naar achter en worden de armen wijd uitgestrekt om zo lang mogelijk boven water te blijven drijven', is volgens lifeguard Tanja Middelburg hoe je een drenkeling kan herkennen. 'We adviseren niet om meteen zelf het water in te gaan. Bel 112.'