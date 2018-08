Deel dit artikel:











Bovenleiding kapot, tramverkeer in Leidschendam-Voorburg half uur verstoord Vanwege de kapotte bovenleiding kan tram 2 een aantal haltes nu niet aandoen. | Foto: Regio15

LEIDSCHENDAM-VOORBURG - Het tramverkeer in Leidschendam en Voorburg was donderdagochtend een half uur verstoord vanwege een gebroken bovenleiding in de Koningin Julianalaan in Voorburg. De problemen ontstonden rond 10.30 uur.

Vanwege de kapotte bovenleiding stopte tram 2 niet bij de haltes Bruijnings Ingenhoeslaan, Mgr. Van Steelaan, Prinses Beatrixlaan, Voorburg 't Loo, Elzendreef, Essesteijn, Leidsenhage en HMC Antoniushove. De HTM raadde reizigers daarop aan tram 3, 4 of 6 of bus 23 te nemen als alternatief. Sinds 11.00 uur rijdt tram 2 weer de gebruikelijke route. Maar de HTM waarschuwt reizigers nog wel rekening te houden met vertraging.