Doet Leiden het veilig? De Anticonceptiecamper geeft raad

LEIDEN - Hoe veilig doet Leiden het? Om veilige seks onder de aandacht te brengen stond deze week tijdens de EL CID-week de 'Anticonceptiecamper' bij de Hogeschool Leiden.

Uit onderzoek van kenniscentrum Rutgers blijkt dat het niet vanzelfsprekend is onder jongeren dat zij het veilig doen: één op de vijf gebruikt gebruikt niet altijd anticonceptie om soa's of zwangerschap te voorkomen.

Alle reden om tijdens de introductiedagen in Leiden voorlichting te geven met de Anticonceptiecamper. De voorlichtingsbus is een samenwerking tussen Rutgers, medicijnenfabrikant Bayer en Sense, een centrum voor seksuele gezondheid.



Anticonceptie in de oertijd

In de camper zijn verschillende vormen van anticonceptie te zien, van de oertijd tot nu. 'Vroeger deden vrouwen steentjes in hun baarmoeder om niet zwanger te worden of gebruikten ze kruiden', vertelt een woordvoerder. Maar ook alle methoden van tegenwoordig zijn te zien.

De studenten kunnen het initiatief wel waarderen. 'We zijn studenten, we gaan uit, we denken soms minder goed na. Maar het is toch wel belangrijk om voorbehoedsmiddelen te gebruiken om zwangerschap te voorkomen', aldus een student. 'Ik denk dat iedereen wel is zo dronken of dom is geweest om het onveilig te doen, maar je moet er altijd op letten', vertelt een andere bezoeker van de bus.