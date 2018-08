Messenzwaaier Scala College dinsdag voor de rechter

ALPHEN AAN DEN RIJN - De 45-jarige Alphenaar die ervan verdacht wordt in maart met messen te hebben gezwaaid op het Scala College in Alphen aan den Rijn, verschijnt dinsdag voor de rechter.

De man woonde in een zorginstelling vlak naast de school. Volgens leerlingen zou de man al een aantal weken worden uitgedaagd en gepest door scholieren van het Scala College, schrijft mediapartner Studio Alphen.

Antonella Carletti, vestigingsdirecteur van het Scala College, is een andere mening toegedaan: 'Ik herken dat niet. Ik kan me daarnaast ook niet vinden in het beeld dat geschetst wordt dat leerlingen omwonenden zouden treiteren', zei Carletti in maart.



Geen gewonden

Bij het incident raakte niemand gewond, het bleef bij dreigen en schelden. De messentrekker werd kort na het incident aangehouden.

