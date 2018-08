D66'er Richard Middelraad stapt uit Alphense gemeenteraad

ALPHEN AAN DEN RIJN - Richard Middelraad stopt per direct als gemeenteraadslid in Alphen aan den Rijn. Dat meldt mediapartner Studio Alphen. Het D66-raadslid verhuist vanwege 'onvoorziene persoonlijke omstandigheden' naar de gemeente Midden-Delfland.

De wet staat het niet toe om dan raadslid te blijven in Alphen. Daarom keert Middelraad na het zomerreces niet meer terug in de gemeenteraad.

Middelraad is sinds 2011 raadslid namens D66 in Alphen aan den Rijn. Maurits de Vries zal de vrijgekomen raadszetel gaan overnemen. De Vries stond vierde op de lijst en heeft daarmee het eerste vervangingsrecht. De Vries was nooit eerder raadslid. Samen met fractievoorzitter Inge Prins en Gert van den Ham vormt De Vries vanaf komende maand de fractie van oppositiepartij D66.