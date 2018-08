Maand cel en werkstraf oud-topsporter voor digitaal kinderlokken

ZOETERMEER - Oud-topsporter Alan V. uit Zoetermeer is veroordeeld, omdat hij een toen vijftienjarig meisje heeft aangezet om tientallen naaktfoto's en -filmpjes naar hem te sturen. De nu 41-jarige V. gebruikte een valse naam en deed of hij een jongen van achttien was. Het contact duurde enkele maanden en was in 2015.

De rechtbank in Den Haag veroordeelde V. donderdag voor grooming. Hij kreeg 31 dagen celstraf, maar daarvan zijn 30 dagen voorwaardelijk. Hij hoeft daardoor niet de gevangenis in.

Bij het opleggen van de straf hield de rechtbank er rekening mee dat de zaak al speelde in 2013.'Het is niet de schuld van de verdachte dat het zo lang heeft geduurd'. Ook is V, de afgelopen jaren niet opnieuw in de fout gegaan. Daarbij is hij volgens de rechtbank verminderd toerekeningsvatbaar: 'Dat weegt de rechtbank mee bij het opleggen van de straf.'



Werkstraf

V. kreeg naast de celstraf ook 200 uur werkstraf. Bovendien moet hij het meisje 1200 euro schadevergoeding betalen. Hij mag geen contact zoeken met het slachtoffer en hij mag geen programma op zijn computer zetten om eventuele sporen uit te wissen.

Het Openbaar Ministerie had een celstraf van twaalf weken geëist, waarvan tien voorwaardelijk. Ook wilde de aanklager een werkstraf van 240 uur en een contactverbod met het meisje.



Olympische Spelen

V. deed in 2000 en 2004 als trampolinespringer mee aan de Olympische Spelen. Tijdens de zitting zei hij huilend dat hij spijt had. Hij wist dat het meisje vijftien jaar was, maar vond het moeilijk het contact te stoppen, vertelde hij de rechter. Dat kwam omdat hij depressief en eenzaam was en aandacht zocht. Na zijn arrestatie heeft V. direct hulp gezocht en is hij opgenomen in een kliniek. Hij zou ook een zelfmoordpoging hebben gedaan.

Het meisje was bang dat V. haar naaktfoto's en -filmpjes op internet zou zetten. 'Dwing me niet, ik ben nog een kind', liet ze hem weten, maar volgens de rechter 'bleef hij zeuren en speelde hij geraffineerd in op haar gevoelens voor hem'.

LEES OOK: Cel geëist tegen Alan V. voor digitaal kinderlokken