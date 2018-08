Drie dagen trainen als een echte profvoetballer tijdens voetbalkamp ADO

DEN HAAG - Eerst met de sterren van ADO Den Haag praten en daarna zelf laten zien wat je kunt. Deze vakantie kunnen kinderen tussen de 6 en 15 jaar terecht bij ADO voor een speciaal voetbalkamp. Drie dagen lang trainen ze als een échte speler van de voetbalclub.

'Je staat in het stadion van ADO en dat is best wel leuk!' vertelt één van de deelnemende kids. Dat is uniek voor kinderen, vertelt coördinator Stephan Vink. 'En meet en greets met spelers zijn ook onderscheidend voor ons voetbalkamp', vult hij aan.

En stiekem willen de kinderen natuurlijk allemaal best graag profvoetballer worden. 'Ze zitten er altijd tussen!' aldus begeleider Max de Bruin.