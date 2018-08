Deel dit artikel:











Warmonder beroofd en opgesloten tijdens Marktplaatsdeal Foto: John van der Tol

WARMOND - Een 31-jarige man uit Warmond is woensdagavond beroofd en bedreigd met een vuurwapen tijdens een Marktplaatsdeal in het Gelderse Wilp. In plaats van te betalen, sloten de 'kopers' de man op in zijn bestelbus.

Het slachtoffer had via Marktplaats een afspraak gemaakt om iets te verkopen. Bij het opgegeven adres stonden twee mannen op hem te wachten. Nadat de verkoop rond was en de man zijn geld moest krijgen, werd hij bedreigd met een vuurwapen. De man moest in de laadruimte van zijn bestelbus gaan zitten. De daders deden de bus op slot en zijn vervolgens weggereden.