Twijfel over inzet Falkenburg bij Heracles - ADO Den Haag

DEN HAAG - ADO Den Haag-speler Erik Falkenburg heeft zijn neus gebroken en het is twijfelachtig of hij komende zaterdag tegen Heracles Almelo kan spelen. Dit bevestigen bronnen binnen ADO Den Haag aan Omroep West. Mocht Falkenburg inderdaad niet kunnen spelen, dan zit Fons Groenendijk met een spitsenprobleem.

Als Falkenburg niet start dan is Lex Immers de meest logische speler die de spitspositie op zich neemt. De middenvelder heeft in het verleden vaker als aanvalsleider gespeeld. Ook Melvyn Lorenzen heeft ervaring centraal voorin.

De enige pure spits in de selectie van Groenendijk, Yuning Zhang, scoort er bij China onder de 23 lustig op los. De Chinese aanvaller heeft nu in vier achtereenvolgende wedstrijden voor zijn land gescoord. Met een beetje pech is de jongeling tot begin september bij de Asian Cup aanwezig en mist hij de wedstrijden tegen Heracles, Fortuna Sittard en Excelsior.



Vervanger Johnsen

ADO Den Haag is bezig met een vervanger voor de naar AZ vertrokken Bjørn Johnsen. Het leek erop dat Henk Veerman zou overkomen van SC Heerenveen, maar deze transfer liep op details stuk. ADO spreekt wel met spelers maar wil geen concrete namen noemen.