Lege ziekenhuisbedden in hal LUMC: 'vanwege vacatures gesloten'

LEIDEN - In de centrale hal van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) is een aantal lege ziekenhuisbedden neergezet. Het blijkt een protestactie van medewerkers die met de leegstaande bedden kenbaar willen maken dat er een nijpend personeelstekort is.

'Met deze nieuwe serie acties willen we aangeven dat het werk in het LUMC leuk is en gewoon doorgaat, maar dat er meer personeel en een betere cao nodig zijn', zegt Niels Jacobs, die op de spoedeisende hulp werkt. 'We merken wekelijks dat er een kritiek moment is waarop we de vraag niet meer aan kunnen. Dan gaat de afdeling even dicht.'

De lege bedden in de centrale hal staan voor een veel groter aantal bedden dat momenteel leeg blijft. 'Er is zo'n personeelstekort dat er momenteel 80 bedden leeg blijven omdat er te weinig specialistische verpleegkundigen zijn', legt Jacobs uit. 'Zonder nieuwe collega’s kunnen we niet meer de kwalitatieve zorg verlenen die wij als medewerkers van het LUMC willen geven.'



Acties

In juli voerden LUMC-medewerkers al actie in de centrale hal van het Leidse ziekenhuis. Ze begonnen met stiptheidsacties om te laten zien dat er dringend meer personeel en een betere cao moeten komen.

LEES OOK: Vakbond dreigt met hardere acties in ziekenhuizen: 'Stiptheidsacties laten werkgevers koud'