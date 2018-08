Westland had hotel met congresfunctie voor ogen in Maasdijk

MAASDIJK - De gemeente Westland wil wel een hotel nabij de McDonald's bij Maasdijk, maar niet voor arbeidsmigranten. Dat blijkt uit het dinsdag besproken raadsvoorstel dat donderdag naar buiten is gekomen. Het was de bedoeling om de locatie te gebruiken voor een hotel met congresfunctie, maar omdat het bestemmingsplan zo ruim geïnterpreteerd kon worden, zou de grond ook gebruikt kunnen worden voor bijvoorbeeld een arbeidsmigrantenhotel. Dat meldt mediapartner WOS.

De gemeenteraad wil graag het aantal arbeidsmigranten over de hele gemeente spreiden. De raad heeft die wens eerder uitgesproken. Op dit moment is er al op korte afstand in Maasdijk een zogenoemd 'Polenhotel' en daarom kijkt men liever naar andere plekken. Wethouder Zwinkels komt binnen afzienbare tijd met een lijst van zeker 16 mogelijke locaties om in totaal 2.000 bedden te kunnen realiseren.

Pas vrijdag wil de gemeente een schriftelijke verklaring geven over de bijzondere gang van zaken in de afgelopen week. Zo werd er halsoverkop een extra (besloten) raadsvergadering uitgeschreven in vakantietijd en werden de procedures die daarbij horen, niet gevolgd.