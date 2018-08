In voor- en tegenspoed: alpaca's Lodewijk en Josephine getrouwd

LEIMUIDEN - Een wel heel bijzonder huwelijk in Leimuiden: alpaca's Lodewijk de Bruine en Josephine de Wit hebben elkaar donderdagmiddag het jawoord gegeven. Volgens Omroep West-verslaggever Curt Fortin ging dat op een heel aparte manier: 'Josephine deed haar staart omhoog. Dat betekent: ja.'

Onder grote mediabelangstelling werden de twee dieren tot man en vrouw verklaard. 'Lodewijk en Josephine hebben elkaar hier op de boererij leren kennen', vertelt ambtenaar van de burgerlijke stand Angelina Stokman. 'In het begin waren ze nog helemaal niet verliefd op elkaar. Ze moesten elkaar eerst beter leren kennen. Maar nu zijn ze echt verliefd en willen ze trouwen, leuk hè?'

Voor Stokman was het na ruim 3590 huwelijken de eerste keer dat ze twee alpaca's in de echt heeft verbonden. 'Het was ook heel bijzonder de voorbereidingen te doen. De eerste keer dacht ik: 'heb ik dat?'



Verwacht

Haar broer, Aad Straathof, is de eigenaar van de boerderij. 'Samen met zijn vriendin kwam hij bij ons langs om te laten zien wat ze dit keer in huis hadden gehaald: een witte alpaca, Josephine. Lodewijk was er op dat moment al.' Vanaf dat moment hielden Stokman en de baasjes van de alpaca's er rekening mee dat er ook een huwelijk aan zou kunnen komen.

Trots staat ze als ambtenaar van de burgerlijke stand met de trouwakte in haar hand: het huwelijk tussen Lodewijk de Bruin en Josephine de Wit. Met blauwe verf hebben de twee dieren hun hoefadruk als handtekening onder het document gezet. Het is natuurlijk geen officieel huwelijk, maar het lijkt haast echt. 'En de twee dieren voelden zich blijkbaar erg op hun gemak. Ze draaien de hele tijd om elkaar heen.'