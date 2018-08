Deel dit artikel:











West Wekker: Megaklus voor ProRail bij Leiden en Nederland-Duitsland op Vuurwerkfestival Leiden Centraal. | Foto: Omroep West

REGIO - Goedemorgen! Op deze vrijdag moeten we volop aan de bak, net als ProRail. De spoorbeheerder wacht een megaklus rondom Leiden Centraal. Tijdens het Vuurwerkfestival op Scheveningen neemt Nederland het vanavond op tegen Duitsland. Tenminste, als het weer geen spelbreker is. En we blikken vooruit op de beroemde Gondelvaart in De Lier.

Wat kun je vandaag verwachten?

ProRail moet de komende twee jaar flink aan de bak. Zij gaan bij Leiden Centraal 55 wissels vervangen, 28 wissels weghalen en over een lengte van twee kilometer alle rails, dwarsliggers en spoorgrind vernieuwen. Vandaag starten de eerste grote werkzaamheden bij Leiden Centraal. Wat merkt de reiziger hiervan?

Nederland neemt het vanavond op tegen Duitsland tijdens het Internationaal Vuurwerkfestival op Scheveningen. Zou vuurwerkspecialist Gert van Roekel ons kunnen vertellen welk vuurwerk er gebruikt wordt tijdens het festival? En gaat het weer niet opnieuw spelbreker zijn?

Het is wereldberoemd in het Westland (en daarbuiten): de Gondelvaart in De Lier. En iedereen is welkom, of je nou met een oude veilingschuit, surfplank, opblaasboot of zelfgebouwd vlot vaart.

Het weer: De bewolking overheerst, maar vanaf de late middag komt ook weer af en toe de zon tevoorschijn. Bij een matige tot aan zee af en toe vrij krachtige wind uit zuid tot zuidoost is het maximaal 22 tot 24 graden. Vanavond raakt het vervolgens weer bewolkt. Rond zonsondergang schuift vanaf zee een zone met buiige regen binnen, lokaal met een klap onweer. In de loop van de nacht wordt het vanaf zee weer droog en klaart het breeduit op. De temperatuur daalt naar 14 tot 16 graden.

Bron: MeteoGroup Wat je verder nog moet weten:

Bij een steekpartij in de Haagse wijk Escamp is vannacht een man gewond geraakt. Hij werd gestoken in een huis aan de Groenezijde in Den Haag. De politie heeft twee verdachten gearresteerd.

Een lid van de Delftse studentenvereniging Virgiel is uit de vereniging gezet omdat hij stiekem opnames heeft gemaakt op een damestoilet van de sociëteit. Met een camera, die hij had verstopt in een koffiebekertje, heeft hij drie vrouwelijke leden van de vereniging gefilmd.

Vanavond op TV West: TV West Sport

TV West Sport trapt het sportweekend af op vrijdagavond! Met wekelijks een vooruitblik op de wedstrijd van ADO Den Haag en een voorproefje van het topamateurvoetbal dat in het weekend op het programma staat. Ook veel prominente gasten in de studio en reportages en portretten uit de regionale sportwereld. Elke vrijdag vanaf 17.00 uur en elk uur herhaald.

