Volgende maand nieuw poëzie-festival op Scheveningen

DEN HAAG - Scheveningen krijgt er een nieuw festival bij: Poetry at Sea. Op zondag 16 september komen professionele dichters en slambeat-artiesten naar strandtent Manta Beach. Ook is er een open podium voor amateurdichters.

Er zullen optredens zijn van Gijs ter Haar, bekend als the Godfather of Slam, het Scheveningse duo Something like sunshine, Polyrythm en Krofaya Kromanti. Verder worden er workshops gegeven in onder meer testen schrijven en kun je in de speciale Sranantongo-hoek in Surinaamse sferen duiken.

Op het podium kan je je eigen dichtwerken voordragen, en voor wie verlegen is: dat kan in een originele praatpaal van de ANWB. 'Daar kun je je dan een beetje aan vasthouden,' aldus organisatrice Noah van Klaveren.



Laagdrempelig

Poetry at Sea beoogt poëzie, muziek en woordkunst aan te beiden op een laagdrempelige manier. 'Boven alles willen we de zee aan poëzie voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk maken. Daarom geven we graag iedereen de gelegenheid zijn of haar verhaal te vertellen op een manier die het beste past, of dat nou met muziek is of taal of iets daartussenin,' zegt organisator Noah van Klaveren.