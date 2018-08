Werkstraf geëist tegen Hagenaar die concurrerende website hackte

DEN HAAG - Een 45-jarige Hagenaar moet, als het aan justitie ligt, 120 uur werkstraf uitvoeren vanwege een digitale inbraak eind 2015. De man brak in op de server van een website voor familiegeschiedenis en downloadde de gegevens van tienduizenden gebruikers.

De beveiliging van de site was volgens het Openbaar Ministerie (OM) kinderlijk eenvoudig te kraken. Toch geeft dat nog geen goede reden voor het inbreken op de server. 'Vergelijk het met een huis,' zei de officier van justitie. 'Als daar geen goedgekeurd slot op zit, is dat voor een beetje inbreker een eitje. Toch is het duidelijk niet de bedoeling dat je daar binnen komt.'

De verdachte vond dat hij juist een goede daad had verricht. Hij had ingebroken, zo redeneerde hij, om de beheerder van de site te waarschuwen voor de slechte beveiliging. Maar dit zogenaamde 'ethisch hacken' moet wel volgens bepaalde voorwaarden en daar heeft de 45-jarige Hagenaar zich niet aan gehouden.



Concurrent

Bovendien bleek de verdachte een concurrent te zijn van de site die hij had gehackt. Het OM twijfelt ook daarom aan zijn eerzame bedoelingen en eiste een werkstraf van 120 uur, waarvan 60 voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar. De uitspraak is over twee weken.