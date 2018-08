Deel dit artikel:











Delft verdient goed aan grondexploitatie Stadskantoor gemeente Delft (Foto: Gemeente Delft)

REGIO - Alle gemeenten in Nederland samen maakten in 2017 voor het eerst meer dan een miljard euro winst op de verkoop van bouwrijpe grond. Ruim tien procent van dat bedrag werd verdiend in Zuid-Holland. Grondexploitaties waren de afgelopen jaren vaak zorgenkindjes voor gemeentes, omdat ze daar juist veel geld op verloren.

Winst, of verlies, op de verkoop van bouwrijpe grond is het saldo van de kosten van het bouwrijp maken en de opbrengst van de uiteindelijke verkoop aan een projectontwikkelaar. Delft deed dat in 2017 het beste in onze regio: de gemeente haalde 40 miljoen uit haar grondexploitatie, maakte voor 14 miljoen aan kosten en kon dus 26 miljoen bijschrijven op de rekening. Noordwijk boekte 13 miljoen winst. Den Haag haalde de hoogste opbrengst uit grond, grondhuur en rente, namelijk 92 miljoen, maar maakte voor 94 miljoen aan kosten en bleef dus per saldo in de min. Ook in de eerste helft van 2018 doet Delft het weer goed, met een positief saldo van 15 miljoen. Daarnaast verdienen Katwijk, Pijnacker-Nootdorp en Zuidplas miljoenen op hun grondexploitatie in de eerste helft van dit jaar. LEES OOK: Delft weer financieel gezond na bijna bankroet