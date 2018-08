Deel dit artikel:











Autokraker op heterdaad betrapt en opgepakt De auto-inbreker werd op heterdaad betrapt. | Foto: Politie Alphen aan den Rijn (via Twitter)

ALPHEN AAN DEN RIJN - Een auto-inbreker is donderdagavond op heterdaad betrapt toen hij zijn slag wilde slaan aan de Verlengde Aarkade in Alphen aan den Rijn. Daar tikte hij een autoruit in, maar dat werd gezien door agenten. Die hebben de man aangehouden.

'Als politieman de verdachte de ruit in zien slaan en met de buit in zijn handen naast de auto aanhouden geeft een heerlijk gevoel', schrijft de politie in een bericht op Twitter. Teamchef John Nieumeijer sluit niet uit dat de verdachte te maken heeft met andere zaken, meldt Studio Alphen, mediapartner van Omroep West. 'We hebben nog wel een paar aangiften die wellicht te koppelen zijn', schrijft Nieumeijer. LEES OOK: Bewoners grijpen autokraker in Hazerswoude-Dorp