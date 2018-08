Lid Delftse studentenvereniging weggestuurd wegens stiekem filmen op toilet

DELFT - De Delftse studentenvereniging Virgiel heeft een lid uit de vereniging gezet omdat hij stiekem opnames heeft gemaakt op een damestoilet van de sociëteit. Dat bevestigen Virgiel en de TU Delft, die over het voorval is ingelicht, aan de NOS.

Het lid, wiens naam bekend is bij de NOS, heeft drie vrouwelijke leden van de vereniging gefilmd met een camera die hij had verstopt in een koffiebekertje. Onder studenten gaat het verhaal dat het een bestuurslid is, maar dat wilde Virgiel niet bevestigen.

Virgiel heeft de drie slachtoffers achterhaald en met hen gesproken over vervolgstappen. Of zij aangifte gaan doen, is nog niet bekend. Virgiel zal dat zelf niet doen en laat het aan de drie vrouwen.



'Onacceptabel'

'We zijn natuurlijk ontzettend geschrokken. Dit is volkomen onacceptabel', reageert voorzitter Thomas Gertsen. De opnames zijn vorige week donderdag gemaakt. Gertsen hoorde een paar dagen geleden dat het was gebeurd. Daarna heeft hij het lid ermee geconfronteerd. Ook heeft de vereniging het incident gemeld op zijn website.

Het weggestuurde lid gaat op verzoek van Virgiel en de drie slachtoffers in gesprek met een psycholoog. Hij heeft 'enorme spijt' betuigd voor wat hij heeft gedaan, tegenover de drie vrouwen en de vereniging.

De TU Delft is ingelicht kort nadat het bestuur over het incident hoorde. De universiteit zegt dat er begrip is voor de stappen die Virgiel heeft genomen en heeft de indruk dat er op een open en transparante manier is gecommuniceerd door de studentenvereniging.

LEES OOK: Bestuurder Leidse studentenvereniging weg om seksueel wangedrag