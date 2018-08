Deel dit artikel:











Gewonde bij steekpartij in Den Haag, drie verdachten opgepakt Bij de steekpartij aan de Groenezijde in Den Haag raakte een man gewond. | Foto: Regio15

DEN HAAG - Bij een steekpartij in de Haagse wijk Bouwlust is in de nacht van donderdag op vrijdag een 48-jarige Hagenaar gewond geraakt. Hij werd gestoken in een huis aan de Groenezijde in Den Haag. De politie heeft drie verdachten gearresteerd.

De steekpartij gebeurde rond middernacht. Het slachtoffer is per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. In de woning zijn twee Hagenaars aangehouden, van 55 en 37 jaar. Later werd een 51-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. De politie hoopt dat getuigen meer informatie kunnen delen over het incident.