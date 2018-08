Deel dit artikel:











Interieur auto volledig uitgebrand Interieur verwoest | Foto: Regio 15

DEN HAAG - Op de Groenteweg in Den Haag is in de nacht van donderdag op vrijdag een auto in brand gevlogen.

Het interieur is volledig verwoest. De auto stond geparkeerd langs de weg en raakte door nog onbekende oorzaak in brand. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere auto's.