Scheveningen beleeft finale vuurwerkfestival

DEN HAAG - Het tweede weekeinde van het Internationaal Vuurwerkfestival Scheveningen barst vrijdagavond los. Nederland, België en Duitsland laten vanaf 21.45 uur zien wat ze aan spektakel hebben bedacht. Zaterdagavond treden China, Japan en Spanje aan.

In het oorspronkelijk planning zouden twee landen per avond hun vuurwerkshow presenteren. Vorige week vrijdag werd het evenement vanwege weersomstandigheden afgelast en is de volgorde van de landenpresentaties gewijzigd.

De pijlen worden afgeschoten vanaf een drijvend ponton dat ongeveer 275 meter van de Pier en het strand ligt, ter hoogte van het Kurhaus. De shows zijn vanaf de gehele boulevard en het strand goed te zien.

Een onafhankelijke jury beoordeelt de verschillende vuurwerken. Ze let er op dat het vuurwerk voor minimaal 80 procent uit representatieve onderwerpen uit het betreffende land bestaat, dat ieder landenteam hetzelfde budget gebruikt en dat er per vuurwerk maximaal 2000 eenheden worden afgeschoten. De shows mogen niet langer duren dan 10 tot 13 minuten.

De winnaar wordt zaterdagavond rond 23.30 uur bekendgemaakt.

Het programma van dit weekeinde:





Vrijdag 17 augustus:



21:45 uur: Vuurwerk Nederland

22.10 uur: Vuurwerk België

21:45 uur: Vuurwerk China

22.10 uur: Vuurwerk Japan

22:30 uur: Vuurwerk Spanje

22:30 uur: Vuurwerk Duitsland