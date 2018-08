Lange file op A4 door uitlopen werkzaamheden bij Roelofarendsveen

REGIO - Het uitlopen van werkzaamheden op de A4 ter hoogte van Roelofarendsveen zorgt voor vertraging op de snelweg.

UPDATE: Rond 7.00 uur was de aannemer volgens Rijkswaterstaat klaar en had zijn spullen opgeruimd. De hoofdrijbaan was toen weer open waarna de filelengte afnam.



Rond 6.45 uur stond er volgens de ANWB al twaalf kilometer file op de A4 richting Amsterdam tussen Hoogmade en knooppunt De Hoek. Daardoor was er een vertraging van meer dan een uur. Volgens Rijkswaterstaat was er in de file ook een ongeluk gebeurd met twee auto's.