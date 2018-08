Deel dit artikel:











Bromfietser verongelukt in Schoonhoven (Foto: Omroep West / Pieter Kuipers)

SCHOONHOVEN - Het lichaam dat vrijdagmorgen gevonden werd in het water bij het Vinkenpad in Schoonhoven is van een 17-jarige bromfietser uit Bergambacht. Volgens de politie is de jongen om het leven gekomen bij een ongeluk.

Rond 7.30 uur kreeg de politie een melding dat er een brommer in het water lag. Toen agenten gingen kijken vonden zij de jongen in het water. Hij was al overleden. Duikers van de brandweer hebben het lichaam uit het water gehaald.