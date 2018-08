Deel dit artikel:











Overleden persoon aangetroffen in Schoonhoven (Foto: Omroep West / Pieter Kuipers)

SCHOONHOVEN - In het water van de Lopiker Wetering in Schoonhoven is vrijdagmorgen een overleden persoon aangetroffen.

De politie doet onderzoek op de Lopikerweg. Er is verder nog niets bekend.