Gestolen houten fiets René Bom komt terug naar Den Haag De houten fiets (Foto: Facebook René Bom)

DEN HAAG - De houten fiets van oud-nachtburgemeester René Bom komt terug naar Nederland. Volgens Bom gaat een Poolse man, die in Polen én Den Haag werkt, hem ophalen in Polen. 'Over twee weken is de fiets weer bij mij thuis', zo zegt René Bom tegen Omroep West.

De fiets, die twee jaar geleden was gestolen, werd via internet te koop aangeboden op een Poolse verkoopsite. De man die hem te koop aanbood wist niet dat hij gestolen was. Toen hij via social media werd opgespoord, heeft hij onmiddellijk afstand van de fiets gedaan, zo vertelt René Bom verder. Hij is dolgelukkig dat de fiets weer terugkomt. Voor het transport hoeft niet betaald te worden. Waar de fiets precies in Polen is, is niet bekend.