Delftse student betrapt: Waarom gluren 'zo geil' is

DELFT - In Delft is ophef ontstaan nadat een lid van een studentenvereniging is betrapt op het stiekem filmen van vrouwelijke medestudenten. Hij deed dat op het toilet van de sociëteit van Virgiel. De man wist drie slachtoffers te filmen dankzij een camera die hij had verstopt in een koffiebekertje. Waarom doet iemand zoiets? Wij vroegen het aan seksuologe Willeke Bezemer.

Wat is de kick hiervan?

'Ik kan over deze specifieke zaak natuurlijk niks zeggen. Maar wel in algemene zin. Het is zowel het seksuele als het stiekeme. Men weet niet dat jij hen ziet, de begluurde weet niet dat hij of zij begluurd wordt. De kick is dat het stiekem gaat en dat mensen daar opgewonden van raken. Er zit wel een seksuele lading in. En omdat het een vooropgezet plan is, is de kick veel groter dan bij 'gewoon' gluren. Je moet hierbij een plan bedenken, spullen kopen, die ergens plaatsen, het weer weghalen... Dat soort dingen op zich is ook al spanningsverhogend.'



Is dit raar?

'Nou, de uitvoering is wel apart, met zo'n koffiebekertje op het toilet. Het is wel echt een vorm van gluren. We hebben het allemaal wel een beetje, dat we het leuk vinden om bij de buren naar binnen te kijken, al dan niet door de gordijnen. Dat vinden we wel een leuke avondwandeling. Dat is de meest algemene vorm hiervan. Maar als het een seksuele kant krijgt, dan wordt het echt gluren. Dat je een glimp probeert op te vangen van iets bloots bij iemand of wilt kijken hoe een ander seks heeft, dat komt wel vaker voor, maar dit is wel een heel erg uitgewerkt idee.'



Hoe vaak gebeurt zoiets?

'Dat weet ik niet, ik ken hier geen cijfers over. Dat is ook lastig, want het is typisch iets met een glijdende schaal. Een beetje gluren bij de buren vinden we normaal, maar daarna komt er een grijs gebied. De één vindt het dan te ver gaan, terwijl de ander het wel vindt kunnen. En daarna komt er een gebied dat niemand het meer vindt kunnen. Dat is moeilijk meten. Maar ik kan met een gerust hart zeggen: gluren komt in allerlei gradaties zeker wel voor.'



Is dit een reden om iemand van een studentenvereniging af te sturen?

'Ja, ik denk dat ze niet anders kunnen. Ze hebben niet alleen te maken met deze persoon, maar ook met de personen die te lijden hebben onder zijn gedrag. Je bent een vereniging voor alle studenten, dus ook voor zijn slachtoffers. Het is ontzettend naar dat je op deze manier niet veilig op de wc kunt gaan zitten. En er is altijd de angst: wat gebeurt er met de beelden, wat gaat iemand ermee doen? Dus ik vind het wel terecht. Natuurlijk, iedereen heeft een seksuele voorkeur. Maar als je andere mensen ermee lastigvalt en het buitengewoon onveilig wordt, dan snap ik het wel.'



Is dat misschien ook een deel van de oorzaak, dat het 'stoer' is om dit met vrienden te delen?

'Tja, de één houdt het voor zichzelf, de ander deelt het met vrienden. Maar tegenwoordig met sociale media staat het meteen op internet, dat is natuurlijk ook een vorm van delen. Het is heel verschillend, of mensen het juist voor zichzelf houden of het juist willen delen. Dat zijn twee extremen.'



Komt het ook omdat studenten nog jong zijn?

'Zeker. Je ziet dit soort dingen vaker bij mensen die nog jong zijn dan bij volwassenen. Het heeft ook een beetje met ontdekken te maken. Je ziet het al bij kleine kinderen: als jongens en meisjes in het zwembad in verschillende hokjes zitten, dan proberen ze onder de deur door te kijken of zoiets. Een deel van de spanning is dat het niet mag, maar er is ook een deel nieuwsgierigheid. Die twee elementen maken het heel spannend. Je ziet het ook bij adolescenten. Het gaat bijna altijd over, maar bij sommige mensen blijft het dus bestaan.'



Gaat dit dan niet meer over?

'Als je ziet dat het zo'n uitgewerkte vorm heeft, dat iemand echt veel moeite doet om zoiets ingewikkelds in elkaar te zetten als met een verborgen camera, die ook ergens neer te zetten en weer op te halen... Dan wordt het wel echt een ritueel. Daar kunnen ook weer extra spannende elementen aan zitten. Het gaat dan ook om het uitwerken van het plan, de techniek. En daarnaast kun je betrapt worden. We hebben het dan wel echt over gedrag waarbij de kans zo groot is, dat het beklijft. Dan gaat het dus niet meer over.'



Deze student wordt, zegt de vereniging, doorgestuurd naar een psycholoog. Wat kan die doen?

'Ik weet niet wat de achtergrond is. Maar vaak heeft de omgeving last van dit soort mensen en dan hebben zij zelf weer last van hun omgeving. Omdat ze druk voelen uit de omgeving en met de nek aan worden gekeken. De omgeving vindt het abnormaal, maar zelf is dit soort mensen vooral bezig met de kick. Het is in dit soort gevallen wel heel verstandig om een behandeling te zoeken. Wat er dan precies gebeurt? Dat is afhankelijk van de achtergrond van het gedrag, dat is echt op maat en per persoon verschillend.'

