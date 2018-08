Bart Freke keert terug bij Rijnsburgse Boys

RIJNSBURG - Rijnsburgse Boys heeft de A-selectie uitgebreid met oudgediende Bart Freke. Hij heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw contract bij de ploeg van Wilfred van Leeuwen.

De 32-jarige Freke stopte twee jaar geleden met voetballen op het hoogste niveau en ging voor het tweede van Rijnsburg spelen. Begin 2018 werd Freke benaderd door de technische commissie met de vraag of hij interesse had in een eventuele terugkeer. 'Het was wel een verrassing toen Gerrit Paauw (bestuurslid technische zaken) in januari belde om te vragen of ik weer wilde aansluiten bij de A-selectie,' zegt Bart Freke op de website van de club. Ik had niet verwacht dat ik nog eens terug zou keren.'

Na het telefoontje begon Freke in de sportschool intensief te werken aan zijn terugkeer op de velden. Tijdens de oefencampagne richting het nieuwe seizoen maakte Freke een dusdanig goede indruk dat hij definitief is opgenomen bij de selectie van het eerste elftal dat uitkomt in de Tweede Divisie. De centrale verdediger begint volgende week aan zijn twaalfde seizoen in de hoofdmacht van Rijnsburgse Boys.