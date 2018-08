DEN HAAG - Een 27-jarige Hagenaar is donderdagavond gewond geraakt bij een steekpartij op de Marktweg in Den Haag.

Het slachtoffer vertelde aan de politie dat hij rond 22.00 uur was bedreigd met een steekwapen en vervolgens is gestoken. De verdachte ging er vandoor. De politie is op zoek naar getuigen.