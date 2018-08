ADO Den Haag jaagt tegen 'fysiek sterk' Heracles Almelo op eerste zege

Heracles staat na het gelijkspel tegen Ajax op een gedeelde achtste plaats, terwijl ADO door het verlies tegen Emmen terug te vinden is op de dertiende plek. Met de komende wedstrijden tegen Heracles, Fortuna Sittard en Excelsior heeft ADO goede papieren om te stijgen op de ranglijst.

Een puzzel voor Groenendijk, vooral voorin. Yuning Zhang scoort aan de lopende band met China onder 23 jaar op de Asian Games in Jakarta. Hij is er nog niet bij en de kans is groot dat zijn vervanger Erik Falkenburg ook niet mee naar Almelo gaat. Hij kreeg afgelopen zondag in de wedstrijd tegen Emmen een klap op z'n neus (gebroken). Naar verwachting zal Melvyn Lorenzen in de spits gaan staan.

Vermoedelijke opstelling ADO Den Haag

Verwachting ADO-trainer Fons Groenendijk

'Heracles is fysiek sterk en conditioneel goed. Ze hebben spelers rondlopen met een echte Duitse mentaliteit. Het is een lastige ploeg om naartoe te gaan. Aan de andere kant: voor ADO is geen enkele wedstrijd makkelijk, vooral als je zelf niet thuis geeft. We kunnen tegen iedereen goed spelen en punten halen. Dat hebben we vorig seizoen ook bewezen, maar we zitten nu in een nieuw seizoen.'

Heracles heeft sinds dit seizoen een nieuwe trainer aan het roer. De Duitser Frank Wormuth kwam over van de Duitse voetbalbond, waar hij de trainers opleidde en het elftal onder de twintig jaar onder zijn hoede had. De in Berlijn geboren ex-prof staat bekend vanwege zijn moderne ideeën en dat hij oog heeft voor jonge spelers.



Uitgelicht

Op 29 september 2012 stonden Heracles Almelo en ADO Den Haag ook tegenover elkaar. In een knotsgek duel werd het uiteindelijk 3-3. Bijzonder was dat drie doelpunten in het duel voortkwamen uit penalty's; twee voor Heracles en één voor de ADO. Danny Holla scoorde de Haagse strafschop en was later ook vanuit een vrije trap trefzeker. Het eerste Haagse doelpunt was een eigen doelpunt van Lerin Duarte.

Mis niets

Komende zaterdag is Omroep West natuurlijk aanwezig in het Polman Stadion. Vanuit Almelo zullen Jim van der Deijl en Pim Markering verslag doen van het duel. Het liveverslag is te volgen via 89.3 Radio West of deze link. Ook via de social media-kanalen van Omroep West Sport hoef je niets te missen.