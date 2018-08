'Knullig' en 'teleurgesteld': partijen Westland niet te spreken over geblunder rond raadsvergadering

WESTLAND - Meerdere partijen in de gemeente Westland zijn niet te spreken over het geblunder rondom de geheime gemeenteraadsvergadering van afgelopen dinsdag. Coalitiepartijen CDA en VVD hekelen het lekken van collega-raadsleden naar de media. Oppositiepartij PvdA noemt de gebeurtenissen 'knullig'. De geheime raadsvergadering ging over de mogelijke komst van een tweede 'Polenhotel' in Maasdijk.

'Wij zijn zeer teleurgesteld dat meerdere raadsleden de onderling gemaakte afspraak hebben geschonden', meldt het CDA. 'Zij zijn onbetrouwbaar en met hen vallen geen afspraken te maken. Onze gemeenteraad en gemeente zijn in een kwalijk daglicht komen te staan. Dat rekenen wij de raadsleden die informatie hebben gelekt naar de media zwaar aan. Wij zijn in afwachting van de (juridische) stappen die de voorzitter van de gemeenteraad - burgemeester Van Ardenne - richting deze raadsleden gaat nemen.'

'Het verbaast ons dat sommige raadsleden geheimhouding tot vrijdag toezeggen in de vergadering, maar op woensdag wel de pers te woord staan', vult VVD-fractievoorzitter Sander Zuyderwijk aan. 'Het zou goed zijn als daar onderzoek naar gedaan wordt. Loslippigheid resulteert mogelijk in een tweede hotel voor huisvesting van arbeidsmigranten.'



Geheime raadsvergadering

Raadsleden werden afgelopen dinsdag voor een geheime raadsvergadering bij elkaar geroepen. Naar later bleek ging de vergadering over een gat in het bestemmingsplan. Door dit plan bestond de mogelijkheid dat er een nieuw 'Polenhotel' zou komen in Maasdijk. Daar staat er al een en de raad wilde voorkomen dat er nog een 'Polenhotel' zo dicht bij de ander zou komen.

Dat wilde de gemeenteraad dinsdag voorkomen met een geheime stemming. De geheimzinnige raadsvergadering leverde veel publiciteit op. Het besluit van de raad – om het gat in het bestemmingsplan te dichten – werd bovendien al woensdag gepubliceerd in de krant 'Groot Westland'.



Ondernemer dient plan in

Normaal gesproken gaat een besluit van de raad in op het moment dat het gepubliceerd wordt. Dat zou donderdag zijn. Het college van burgemeester en wethouders besloot het besluit dinsdag al aan de krant 'Groot Westland' door te geven. Ook publiceerde Omroep West op basis van de digitale versie van de krant die woensdag al over de achtergrond van de raadsvergadering, die toen officieel nog geheim was.

Naar nu blijkt heeft een onbekende ondernemer woensdagavond ook nog een bouwaanvraag ingediend voor een 'Polenhotel'. Omdat het gewijzigde bestemmingsplan donderdag pas ingaat, moet de gemeente deze aanvraag doornemen.



'Het is gewoon knullig'

De PvdA – die als enige partij overigens tegen het besluit en de geheime raadsvergadering stemde – denkt dat de gemeenteraad alle commotie zelf veroorzaakt heeft. 'Door er zo geheimzinnig over te doen, heeft ze slapende honden wakker gemaakt. Het is gewoon knullig.'

'Dit college liet vanaf vrijdag 10 augustus meerdere keren steken vallen en schond meerdere regels. Al deze ophef was er bij een andere, open en eerlijke aanpak, niet gekomen', zegt Peter Duijsens van Westland Verstandig tegen mediapartner WOS.



'Verantwoorden in openbare raadsvergadering'

Ook Gemeentebelang Westland – net als de PvdA en Westland Verstandig een oppositiepartij – is niet te spreken over de gang van zaken. 'Als ware dilettanten is het college aan het hannesen en stuntelen geslagen, waarbij democratische regels met voeten zijn getreden en volledig voorbij is gegaan aan algemene beginselen van behoorlijk bestuur', vult fractievoorzitter Remmert Keizer aan.

Hij vindt dat het college zich op zijn minst in een openbare raadsvergadering zou moeten verantwoorden.

