Verdachte van brandstichting parkeergarage blijft in de cel: 'Dit is een catastrofe voor mij'

DEN HAAG - Miroslwa M. (45), die verdacht wordt van brandstichting in een parkeergarage aan de Dedemsvaartweg in Den Haag blijft vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vrijdag bepaald. M. wilde zijn proces in vrijheid afwachten omdat hij zijn huis in Barcelona kwijt dreigt te raken. 'Blijven zitten is een catastrofe voor mij', zei hij. De Pool zit inmiddels zo'n zes maanden vast.

M. zou op 5 februari brand hebben gesticht in een parkeergarage aan de Dedemsvaartweg in Den Haag. Daarbij gingen een auto en een scooter in vlammen op. Vanwege de brand moesten de bewoners van de flat, die boven de parkeergarage woonden hun huis uit.

Eerder, op 2 augustus 2017, zou hij ook al geprobeerd hebben om brand te stichten in de parkeergarage. Daarnaast wordt hij ervan verdacht twee vrouwen te hebben bedreigd met de dood en gestalkt. M. zit op dit moment vast in Alphen aan den Rijn.



Aangehouden in Zwitserland

De advocaat van M. vond de vondst van DNA op onder meer een broek niet voldoende bewijs om hem langer vast te houden. Omdat daarop ook DNA van anderen was gevonden. Dat zijn telefoon rond de tijd van de brand in de buurt was, betekende volgens de advocaat niet dat M. daar ook was: 'Minimaal vijf anderen maken ook gebruik van de telefoon.'

Het Openbaar Ministerie (OM) wilde dat M. in de cel bleef. Zo is er volgens de officier een gevaar dat M. zou vluchten: 'Ik wijs erop dat hij in Zwitserland is aangehouden.' Ook wilde het OM dat M. naar het Pieter Baan Centrum zou gaan voor observatie: 'Om meer inzicht te krijgen in de persoon.'



Vrees voor herhaling

De officier van justitie vreest voor herhaling omdat de Pool vaker verdachte was van brandstichting. Ook kreeg hij 100 dagen cel voor een andere zaak. Het OM ziet een patroon, omdat bedreigingen van M. zich vaak tegen dezelfde personen richten, volgens de officier. 'Het lijkt zich te herhalen. Daarbij valt niet uit te sluiten dat er een stoornis is.'

Volgens de advocaat van M. is zo'n observatie niet nodig omdat er helemaal geen sprake is van een patroon. Daarbij is M. toch niet van plan is om mee te werken. 'Ik weiger helemaal mijn medewerking aan het onderzoek omdat er geen reden is', zei hij via een tolk.



Geen aanwijzingen voor stoornis

De rechter wees het verzoek van het OM af omdat er geen aanwijzingen zijn dat M. een stoornis heeft: 'Er is een strafblad, maar van enige psychopathologie is niks gebleken, en dat is nodig', zei de rechtbank.

Het verzoek van de advocaat om nog drie getuigen te horen werd door de rechtbank afgewezen. De zaak is klaar om binnen drie maanden behandeld te worden, tot die tijd blijft M. in de cel.