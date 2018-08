Niet zwemmen: poepbacterie in zeewater bij Hoek van Holland

WESTLAND - Zwemmen in de zee bij Hoek van Holland, tussen 's Gravenzande en de Nieuwe Waterweg, wordt voorlopig afgeraden. Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft een negatief zwemadvies afgegeven omdat er in het zeewater een te hoge hoeveelheid poepbacteriën is gevonden. Wie toch het water in gaat, loopt kans op maag- en darmklachten.

Dat meldt de WOS, mediapartner van Omroep West. Het negatieve zwemadvies geldt minstens tot en met maandag, vertelt Karin Croes van ODMH. 'Er worden telkens nieuwe monsters genomen uit zee om te kijken hoe het met de waterkwaliteit is. Maandag weten we of het al verbeterd is.'

Volgens Croes is het nog niet eerder gebeurd dat er voor dit zeewater een negatief zwemadvies is afgegeven.



'Riool kan het niet altijd aan'

De oorzaak van het vervuilde water is waarschijnlijk te vinden in het weer van de afgelopen weken. Croes: 'Er is veel water naar beneden gevallen dat versneld moest worden afgevoerd.'

Dirk van Oosten van de Reddingsbrigade Hoek van Holland onderschrijft dat. 'Bij de hevige regenval afgelopen tijd konden de riolen het water niet altijd aan, waardoor er waarschijnlijk ongezuiverd water in zee is gekomen', verklaart Van Oosten de vondst van de poepbacteriën. 'Maar het lost zich vanzelf weer op: de zee maakt zich met een paar dagen zelf wel schoon.'



Waarschuwingsborden

Op het strand zijn donderdagmiddag waarschuwingsborden geplaatst. Toen het advies die middag bij de reddingsbrigade binnenkwam, waren ze net zelf bezig met een oefening in het water. 'We zijn er snel uitgegaan', vertelt Van Oosten. 'Dat doen we nu maar even niet meer. We hebben nog geen klachten, gelukkig.'

