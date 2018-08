Weer illegaal spullen gedumpt bij Kringloop Leiderdorp

LEIDERDORP - Voor de tweede keer deze week is een grote hoeveelheid spullen neergezet voor de deur van de Kringloopwinkel Leiderdorp. Medewerkers worden er moedeloos van. Maandag was het ook raak en plaatste de winkel een oproep op Facebook: 'Stop met het illegaal dumpen van spullen'.

Ditmaal heeft een medewerker van de kringloop een filmpje online gezet, schrijft mediapartner Unity FM. 'Mensen willen gewoon op camera, de mensen hebben het artikel verkeerd gelezen denk ik.'



De Kringloopwinkel laat op Facebook weten dat op camerabeelden is te zien dat de spullen donderdag om 23.20 uur zijn neergezet. 'Dan zijn we toch ècht gesloten lieve mensen. De gemeente is gebeld, de meuk wordt via die weg opgehaald, met beeldmateriaal en kenteken voor de declaratie van de kosten. Jammer dat het zo moet, maar het blijft geen feest.'

LEES OOK: Kringloop is illegale dumping zat