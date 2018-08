De feiten op een rij: een woelige week in het Westland

WESTLAND - Het lijkt wel een script van een slechte Hollywood-film: een advocatenkantoor dat een fout ontdekt in een bestemmingsplan, een last minute ingelaste geheime raadsvergadering, mogelijk lekkende gemeenteraadsleden en een te vroeg gepubliceerd besluit van de gemeenteraad. En als klap op de vuurpijl: een slimme ondernemer die vlak voor de deadline een bouwaanvraag doet voor de komst van een tweede 'Polenhotel' in Maasdijk.

Maar hoe zit het nou precies? Waarom deed de gemeente Westland zo geheimzinnig over het bestemmingsplan? En de belangrijkste vraag: komt dit tweede 'Polenhotel' nu wel of niet in Maasdijk? Hieronder de vragen en antwoorden.

Waar gaat het precies om?

De gemeente Westland heeft een plan opgesteld voor een gebied van zo'n 55 hectare in Maasdijk. In dit zogenoemde bestemmingsplan staat dat er in dit gebied onder andere woningen, bedrijven, restaurants en 'verschillende vormen van logies' moeten komen. In het bestemmingsplan worden een bed&breakfast, pension, hotel en daarmee vergelijkbare logiesfuncties als voorbeelden genoemd van deze 'verschillende vormen van logies'.

Uit een ingediende aanvraag bleek dat de definitie 'verschillende vormen van logies' te ruim interpreteerbaar is. Zo blijkt in juli al een aanvraag te zijn gedaan voor de bouw van een nieuw 'Polenhotel'. Deze aanvraag werd weer ingetrokken. Afgelopen vrijdag ontdekte advocatenkantoor Pels Rijcken dat het bestemmingsplan zelfs 'onbeperkt' de mogelijkheid bood om logies voor arbeidsmigranten te bouwen.

Waarom wil de gemeente Westland geen 'Polenhotels' in Maasdijk?

Sinds 2009 staat er al een 'Polenhotel' in Maasdijk. In dit hotel (officieel Hotel Westland geheten) worden veel Poolse arbeidsmigranten opgevangen, die werken en leven in de Westlandse tuinbouw. Een mogelijk nieuw hotel zou slechts een paar honderd meter verderop komen te liggen. Twee woonlocaties met arbeidsmigranten uit Oost-Europa zo dicht bij elkaar is volgens veel raadsleden te veel van het goede. Zij willen de Oost-Europeanen beter over de gemeente spreiden.

Om de mogelijke komst van een nieuw 'Polenhotel' tegen te houden, moest het bestemmingsplan worden gewijzigd. Hiervoor is een meerderheid van de gemeenteraad nodig. Daarom werd de raadsleden gevraagd terug te komen van hun vakantie om in een geheime raadsvergadering hierover te stemmen.

Waarom deed de gemeente zo geheimzinnig over de raadsvergadering?

Dit heeft alles te maken met een mogelijke aanpassing van het bestemmingsplan. Deze aanpassing geldt pas op het moment dat het besluit is gepubliceerd in de krant Groot Westland, die twee dagen na de raadsvergadering uitkomt. Als iemand in die twee dagen nog een aanvraag zou doen voor de bouw van een 'Polenhotel', wordt deze getoetst aan het oude bestemmingsplan. Dus het plan met de definitie 'verschillende vormen van logies'.

'Daardoor kunnen alsnog ongewenste ontwikkelingen plaatsvinden en dat is nu juist wat je met het voorbereidingsbesluit wilt voorkomen', schrijft de gemeente Westland op haar website. Uit de schriftelijke verantwoording van het college van burgemeester en wethouders blijkt dat een ondernemer vlak voor het verstrijken toch een bouwaanvraag voor zo'n verblijf gedaan. Wie deze ondernemer is, vertelt de gemeente niet.

Hoe wist deze ondernemer dat hij nog een aanvraag kon doen?

Dat is nog onduidelijk. Verantwoordelijk wethouder van ruimtelijke ordening Cobie Gardien (LPF Westland) denkt dat het mogelijk te maken heeft met de publiciteit rondom de geheimzinnige raadsvergadering. De publicatie van het besluit in de digitale versie van 'Groot Westland' kan hier eveneens een rol in hebben gespeeld.

Het college van burgemeester en wethouders besloot dinsdag - nog vóór de gemeenteraad bij elkaar kwam om te stemmen - de uitkomst van de geheime raadsvergadering door te geven aan de krant. Op die manier konden de lezers het donderdag - wanneer de krant verschijnt - lezen in het blaadje. Maar de digitale versie was woensdag al beschikbaar.

Ook zouden raadsleden - ondanks hun geheimhoudingsplicht - mogelijk hebben gelekt.

Wat voor gevolgen heeft het áls raadsleden hebben gelekt?

Dat ligt eraan of er bewijs is, vertelt politicoloog Peter Castenmiller. 'Vergelijk het met door rood rijden. Je bent officieel in overtreding, maar als er geen bewijs van is kun je geen boete krijgen.'

En áls er bewijs tegen een raadslid is, moet de burgemeester bij het Openbaar Ministerie aangifte doen. 'Zij is als voorzitter van de gemeenteraad daarvoor verantwoordelijk. Een ander raadslid kan dat niet doen. Als jij bijvoorbeeld achter iemand rijdt die door rood rijdt, kun je ook geen aangifte doen. Dat kan alleen de politie.'

Of iemand gelekt heeft of niet: komt dat tweede 'Polenhotel' er nu wel of niet?

Ook dat is nog onduidelijk. Feit is dat een ondernemer een aanvraag heeft gedaan voor de bouw van een tweede 'Polenhotel'. De gemeente is dus verplicht om dit te toetsen aan het bestemmingsplan. 'De gemeente inventariseert nu of en welke gevolgen dit heeft. En informeert de raad daar begin volgende week over', valt te lezen op de website van de gemeente Westland.

LEES OOK: Westland had hotel met congresfunctie voor ogen in Maasdijk