Rohan 'past op de plantjes' en mag daarom gratis wonen

DEN HAAG - 'Ik wist dat ik er voor op zou draaien', zegt Rohan tegen de rechter. Hij zit in het verdachtenbankje omdat hij in een huis woonde met een wietplantage. Rohan verzorgde de plantjes en hoefde daarom geen huur te betalen. Een uitkomst, omdat hij in de financiële problemen zat.

De verdachte zit er vrij ontspannen bij. Met een grote lach op zijn gezicht beantwoordt hij de vragen van de rechter. Die probeert er achter te komen wat Rohan nou precies deed in dat huis. En hoe langer ze doorvraagt, hoe meer hij bekent.

Eerst geeft hij de planten alleen 'speciaal klaargezet water'. Later blijkt dat hij zich ook ontfermt over de ventilatie en het licht. 'Ik moest doen wat me gezegd werd en me er verder niet mee bemoeien.' Rohan krijgt zijn orders van mensen die twee à drie keer in de week langskomen om de planten te verzorgen. Als de rechter wil weten wie die mensen zijn, zegt hij ietwat verlegen: 'Dat wil ik niet zeggen.'







Voor niks wonen







Wel wil hij vertellen wat hij ervoor terugkreeg: een gratis woning. Rohan mocht voor niks wonen in een huis waar hij, volgens eigen zeggen, anders een huur van 1250 euro per maand zou moeten betalen. En omdat Rohan als maaltijdbezorger 'maar vijf euro per uur' verdiende, leek dit hem een goed idee. Zelfs als duidelijk wordt dat hij de schuld op zich zou nemen, als het fout gaat.

En fout gaat het; de politie ontdekt de kwekerij van 180 planten door een warmtemeting. 'U zou er voor opdraaien, en dat is precies wat er nu gebeurt.', zegt de officier van justitie. Ze eist drie maanden cel, voorwaardelijk. Omdat de zaak speelde in 2016 en omdat Rohan zijn leven heeft gebeterd.





Nu pakketbezorger

'Ik werk nu als ZZP'er, als pakketbezorger', vertelt hij trots tegen de rechter. 'Ik heb dit niet meer nodig', doelend op de inkomsten uit het wiet kweken. De rechter is het eens met de officier van justitie.

'Aan de ene kant denk ik dat u gematst wordt', spreekt ze hem streng toe. 'Maar u moet het wel laten zien.' Ze waarschuwt Rohan dat de drie maanden cel nog als waarschuwing boven zijn hoofd hangen. Rohan is blij met zijn straf, hij bedankt de rechter en loopt opgelucht de zaal uit.

In het kader van de privacy is de naam van de verdachte gefingeerd.

