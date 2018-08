Lex Schoenmaker vrijdag te gast in TV West Sport

Lex Schoenmaker te gast in TV West Sport

DEN HAAG - Na het vorige seizoen zijn de verwachtingen hoog gespannen bij ADO Den Haag, maar na de verloren wedstrijd tegen FC Emmen zijn die wat getemperd. De 2-1 nederlaag op eigen veld was onverwacht, maar was deze ook terecht? En hoe kan ADO zaterdag bij Heracles Almelo een nieuwe zeperd voorkomen?

Lex Schoenmaker, clubicoon van ADO Den Haag, praat erover in TV West Sport. Hij is vrijdag te gast. Schoenmaker werpt zijn blik op de eerste wedstrijd van het seizoen en laat zijn licht schijnen over bijvoorbeeld de vervanger van Bjorn Johnsen.

ADO kampt namelijk met een spitsenprobleem. Het leek erop dat Henk Veerman zou overkomen van SC Heerenveen, maar die transfer liep stuk. Uit het oosten van het land komen nu geluiden dat ADO interesse heeft in Heracles-spits Vincent Vermeij. Hij werkte in de jeugd van Ajax met Fons Groenendijk. Tegelijkertijd melden Zweedse media dat ADO achter Andri Rúnar Bjarnason van Helsingborg aan zit, maar daar heeft de Haagse club niet mee gesproken.

Bekijk hieronder de uitzending van TV West Sport met Schoenmaker als gast.

