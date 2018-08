Deel dit artikel:











Brandweer rukt massaal uit voor brand in duinen: brand onder controle Brand in de duinen bij Scheveningen | Foto: Regio15 Met vuurzwepen worden de vlammen uitgeslagen | Foto: Regio15

DEN HAAG - De brandweer is vrijdagmiddag massaal uitgerukt voor een brand in het duingebied bij de Harstenhoekweg op Scheveningen. De brand ontstond rond 16.00 uur. Het ging om een stuk grasland van 2,5 hectare in het Oostduinpark. Om 20:00 uur gaf de brandweer aan dat de bluswerkzaamheden zijn afgerond.

De brand woedde in het deel van de duinen waar de brandweer niet met voertuigen bij kon. Daarvoor was de ondergrond te zacht. Ongeveer honderd brandweerlieden moesten daarom te voet naar het vuur, om de vlammen te bestrijden. In totaal moest een gebied van 2,5 hectare, dat overeenkomt met vier voerbalvelden, worden geblust.



De brandweer maakte voor het blussen ook gebruik van vuurzwepen, een soort speciale mattenklopper. Hiermee werden de vlammen lekker uitgeslagen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Vuurwerkfestival Vrijdagavond barst om de hoek van het duingebied het vuurwerkfestival los. Een belangrijk doorstroompunt naar het evenement loopt vlak naast het duinpark. Dit was ook een reden voor de brandweer om met meer brandweerlieden het vuur te lijf te gaan. De brand heeft verder geen gevolgen voor het vuurwerkfestival, laat de organisatie weten aan Omroep West.

Geen risico bij droogte De brandweer neemt met de droogte van de afgelopen dagen geen enkel risico bij duinbranden. Daarom schaalt de brandweer altijd snel op naar de status: 'grote brand'. De brandweer Haaglanden beschikt over drie zogenoemde duinwagens, maar deze konden het gebied ook niet bereiken. De brandweerbluswagens hebben extra grote banden en kunnen hun weg vinden over moeilijk toegankelijke terreinen, zoals mul zand. Om in de duinen te beschikken over voldoende bluswater heeft de brandweer bij een natuurbrand zelf 1500 liter water bij zich. Daarnaast liggen er in de duinen waterwinplaatsen waar de brandweer water uit kan pompen.