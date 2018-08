Eigenaar 'Polenhotel' wil ook tweede hotel in Maasdijk

MAASDIJK - De aanvraag voor een bouwvergunning voor een tweede arbeidsmigrantenhotel in Maasdijk komt van het bedrijf NL-Jobs uit diezelfde plaats. Dat bevestigt directeur Jeroen van Leeuwen tegen mediapartner WOS. Van Leeuwen is al maanden met ambtenaren van de gemeente Westland in gesprek hierover. 'Toen ik in Groot Westland het voorbereidingsbesluit las, heb ik woensdag snel mijn aanvraag officieel ingediend.'

Op de vraag of hij door raadsleden is geïnformeerd, reageert hij ontkennend: 'Dat is echt pertinente onzin. Ik heb gewoon goed gelezen wat er in Groot Westland stond', zegt hij tegen WOS. Eind juli liet NL-Jobs een quickscan, een verkennend onderzoek, uitvoeren. Daaruit bleek dat het mogelijk was om een arbeidsmigrantenhotel te starten. Het bedrijf is ook eigenaar van het andere 'Polenhotel' in Maasdijk.

De bedoeling is dat het hotel 125 tweepersoonskamer krijgt, dus ruimte biedt aan in totaal 250 mensen. Dat er raadsleden, maar ook inwoners van Maasdijk zijn die de komst van een tweede 'Polenhotel' niet zien zitten, daar kan Van Leeuwen begrip voor opbrengen. 'Ik ben ervan overtuigd dat het mee zal vallen en dat vanwege de locatie van dit hotel de mensen meer op De Lier gericht zullen zijn.'



Onderdak voor werknemers

Voor het bedrijf, dat gespecialiseerd is in het werven van personeel voor de agrarische sector, is het een mooie mogelijkheid om de werknemers onderdak in de buurt te bieden. 'We hebben in een straal van drie kilometer ongeveer 1.200 tot 1.500 medewerkers in dienst.' Zo kunnen de arbeidsmigranten in de buurt van hun werk wonen. 'Dat willen we ook vanuit het oogpunt van duurzaamheid', aldus Van Leeuwen.

De directeur heeft van de gemeente de toezegging dat de aanvraag gewoon wordt behandeld. Overigens is nog onduidelijk of het tweede 'Polenhotel' er ook daadwerkelijk komt. Eerst moet de aanvraag door de gemeente worden getoetst aan het oude bestemmingsplan.

